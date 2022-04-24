Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

Французький Парі Сен-Жермен зрештою дійшов до дострокового повернення в свою власність чемпіонського титулу на внутрішній арені, навіть не дивлячись на факт відсутності перемоги за підсумком матчу проти Лансу в рамках 34-го туру Ліги 1. На гол Ліонеля Мессі вже по завершенні повного ігрового часу відповів Корентен Жан, завдяки чому трохи зіпсував святкування звитяги суперникам.

Огляд матчу:

ПСЖ — Ланс 1:1

Голи: Мессі, 68 — Жан, 88

ПСЖ: Навас — Маркіньос, Рамос, Кімпембе — Хакімі (Ді Марія, 76), Верратті, Гуйє (Данілу, 81), Мендеш — Мессі, Неймар — Мбаппе.

Ланс: Лека — Граді, Дансо, Ву — Клаусс (Машаду, 73), Дукуре, Фофана, Франковські (Жан, 82) — Сотока (Саїд, 82), Кошта (Ганаго, 73) — Муінга (Айдара, 61).

Попередження: Рамос, Верратті, Маркіньос, Неймар — Дансо.

На 57-й хвилині був вилучений Кевін Дансо (Ланс) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.