До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.
ПСЖ — Ланс, Getty Images
24 апреля 2022, 08:10
Французький Парі Сен-Жермен зрештою дійшов до дострокового повернення в свою власність чемпіонського титулу на внутрішній арені, навіть не дивлячись на факт відсутності перемоги за підсумком матчу проти Лансу в рамках 34-го туру Ліги 1. На гол Ліонеля Мессі вже по завершенні повного ігрового часу відповів Корентен Жан, завдяки чому трохи зіпсував святкування звитяги суперникам.
Огляд матчу:
ПСЖ — Ланс 1:1
Голи: Мессі, 68 — Жан, 88
ПСЖ: Навас — Маркіньос, Рамос, Кімпембе — Хакімі (Ді Марія, 76), Верратті, Гуйє (Данілу, 81), Мендеш — Мессі, Неймар — Мбаппе.
Ланс: Лека — Граді, Дансо, Ву — Клаусс (Машаду, 73), Дукуре, Фофана, Франковські (Жан, 82) — Сотока (Саїд, 82), Кошта (Ганаго, 73) — Муінга (Айдара, 61).
Попередження: Рамос, Верратті, Маркіньос, Неймар — Дансо.
На 57-й хвилині був вилучений Кевін Дансо (Ланс) (друге попередження).
Джерело: MEGOGO.