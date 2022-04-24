Франция

Директор ПСЖ висловився щодо ситуації з контрактом форварда.

Спортивний директор Парі Сен-Жермен Леонардо прокоментував ситуацію кругом контракта Кіліана Мбаппе, дія якого закінчується влітку.

Функціонер не довіряє чуткам про те, що форвард вже вирішив своє майбутньє на користь мадридського Реалу.

"Я довіряю Кіліану в тому контексті, що він не вирішив остаточно питання щодо свого контракту. У нас відкриті стосунки, тому я не бачу причин не довіряти йому.

Мбаппе знає, що ми робимо все, щоб його продовжити. Це найкращий футболіст світу, а ми маємо намір стати найкращим клубом світу", — цітує Леонардо Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе намагається диктувати свої умови ПСЖ.