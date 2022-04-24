Франция

Нападник новоспечених чемпіонів Франції диктує власні умови клубу.

Парі Сен-Жермен у рамках 34-го туру французької Ліги 1 на власному полі зіграв унічию з Лансом (1:1), чого все одно було достатньо для дострокового повернення чемпіонського титулу.

ПСЖ — Ланс 1:1 Відео голів та огляд матчу

Однак, чергова звитяга на внутрішній арені навряд чи суттєво підбадьорила ключового нападника "червоно-синіх" Кіліана Мбаппе, який досі не вирішив питання стосовно власного майбутнього в столиці Франції.

На наступний тиждень запланована зустріч між матір’ю виконавця, Файзою Ламарі, яка представляє інтереси Мбаппе, та членами керівництва мадридського Реалу, під час якої сторони обміняються остаточними пропозиціями з обох боків.

Необхідність подібної події викликана нещодавніми переговорами між родичкою Кіліана та представниками ПСЖ у особі президента клубу Насера Аль-Хелаіфі та еміром Катару Хамалем Аль Тані, яка відбулася в Досі.

Власники новоспечених чемпіонів Франції запевнили матір 23-річного гравця в тому, що її син є невід’ємною частиною їх команди, яку він у майбутньому може представити на чемпіонаті світу в Катарі.

За це ПСЖ хоче виплатити Мбаппе премію в розмірі 100 млн доларів під час двох років можливого контракту, а також дати обіцянку не втручатися в бажання футболіста полишити клуб у 2024 році.

Зі свого боку сторона Кіліана запитує про перспективи клубу. Мбаппе цікавить можливість ПСЖ перемогти в Лізі чемпіонів УЄФА, задля чого клубу, на думку Кіліана, потрібно змінити головного тренера Маурісіо Почеттіно та спортивного директора Леонардо.

Зауважимо, що французький нападник за 41 матч у поточному сезоні забив 33 голи та віддав 22 гольові передачі.