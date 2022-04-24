Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

У рамках 34 туру французької Ліги 1 Нант "перестріляв" Бордо у гольовій ферії, в якій було забито аж вісім м'ячів (5:3).

Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко провів на полі усі 90 хвилин та відзначився результативною передачею, проте це не допомогло його команді уникнути поразки.

Огляд матчу:

Нант - Бордо 5:3

Голи: Кулібалі, 47, 72, Мангаш (АГ), 51, Сімон, 76, Букарі, 89 — Ньянг, 6, Дилросун, 18, Кватенг, 68