Франция

Захисник висловився про свій перехід у паризький клуб.

Захисник Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос висловився щодо свого не зовсім вдалого переходу до стану чемпіона Франції.

Футболіст вважає, що в цьому клубі в нього ще все попереду.

"Спочатку було дуже складно адаптуватись до ПСЖ. Все ж я багато років провів у Реалі и була проблема навіть у побутових речах — знайти будинок, нова школа для дітей.

Зрештою, я не мав проблем із гравцями, адже деяких вже знав. Із Кейлором Навасом у нас були чудові стосунки у Реалі, тому він мені дуже допоміг у Франції.

Я вважаю, що будь-які зміни — до кращого. Треба розширювати свіг світоогляд", — розповів Рамос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парі Сен-Жермен розглядає варіант із продажем Серхіо Рамоса.