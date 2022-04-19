Парижани мають намір розлучитися з іспанським захисником.
Серхіо Рамос, getty images
19 апреля 2022, 20:53
Парі Сен-Жермен збирається здійснити чищення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Le Parisien, французький клуб хоче розлучитися із захисником Серхіо Рамосом.
Джерело стверджує, що у Парі Сен-Жермен незадоволені тим, що Рамос пропускає багато матчів через травми та не показує високий рівень гри.
Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентині, крім Мессі.