Франция

Парижани мають намір розлучитися з іспанським захисником.

Парі Сен-Жермен збирається здійснити чищення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Le Parisien, французький клуб хоче розлучитися із захисником Серхіо Рамосом.

Джерело стверджує, що у Парі Сен-Жермен незадоволені тим, що Рамос пропускає багато матчів через травми та не показує високий рівень гри.

Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентині, крім Мессі.