Франция

Парижани претендують на півзахисника Барселони.

Парі Сен-Жермен розглядає різні варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, французький клуб побореться з Манчестер Юнайтед за півзахисника Френкі Де Йонга.

Нідерландський футболіст цього сезону провів 43 поєдинки, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялось, що Поль Погба може залишити Манчестер Юнайтед — серед варіантів також є ПСЖ.