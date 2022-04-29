Парижани претендують на півзахисника Барселони.
Френкі Де Йонг, getty images
29 апреля 2022, 21:54
Парі Сен-Жермен розглядає різні варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, французький клуб побореться з Манчестер Юнайтед за півзахисника Френкі Де Йонга.
Нідерландський футболіст цього сезону провів 43 поєдинки, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.
Раніше повідомлялось, що Поль Погба може залишити Манчестер Юнайтед — серед варіантів також є ПСЖ.