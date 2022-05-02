Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

У рамках 35-го туру французької Ліги 1 відбулося "олімпійське" дербі між Марселем та Ліоном на стадіоні Велодром. Господарі вже встигли програти чемпіонські перегони Парі Сен-Жермен, проте боролися за пряму путівку Ліги чемпіонів. Однак, за підсумками вихідних команда Хорхе Сампаолі так і не набрала очок — у її ворота "ткачі" відправили одразу три м’ячі без належної відповіді, останній із яких відбувся за участі орендованого у Шахтаря бразильця Тете.

Огляд матчу:

Марсель — Ліон 0:3

Голи: Лукеба, 55, Дембеле, 76, Токо Екамбі, 88

Марсель: Лопес — Лірола, Саліба, Чалета-Цар, Колашинац (Гендузі, 62) — Жерсон (Ронж’є, 86), Камара, Гуйє (Аріт, 75) — Ундер (Д’єнг, 62), Мілік (Бакамбу, 86), Пайє.

Ліон: Лопеш — Густо, Боатенг (Ндомбеле, 69), Лукеба, Емерсон — Мендес, Ауар (Февр, 83) — Барколя (Тете, 69), Пакета (Енріке, 90), Токо Екамбі (Рейн-Аделаїд, 90) — Дембеле.

Попередження: Лопес, Гуйє — Дембеле.

Джерело: MEGOGO.