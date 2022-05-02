Франция

Керманич ПСЖ вирішив стати на захист футболіста своєї команди.

Чи частіше за питання про гру його команди, головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно стикається із зацікавленістю збоку представників преси стосовно поточного рівня форми аргентинського нападника Ліонеля Мессі, який не вразив критиків після переходу до команди з Ліги 1.

"Ми не говоримо про звичайного гравця, Лео знаходиться на рівні Марадони свого часу. Очевидно, що під час переїзду до Франції зміни для нього були колосальні, тому був потрібен певний період адаптації.

Він почував себе не настільки ж комфортно, як у Барселоні, де провів 20 років. Там він мав видатний успіх.

Саме тому судити Мессі несправедливо. Я не сумніваюся в його якостях та вірю, що наступний сезон буде для нього геть іншим.

Це був своєрідний рік навчання для нього. Не лише на професійному рівні, а й у плані адаптації до Парижа, до нових товаришів по команді, до нової ери. Все це потрібно враховувати", — заявив аргентинський керманич.

У поточному сезоні Мессі забив дев’ять голів та віддав 13 гольових передач за 31 матч.