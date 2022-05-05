У послугах 22-річного француза зацікавлені три топ-клуби Європи.
Орельєн Тчуамені, Getty Images
05 травня 2022, 17:40
Півзахисник Монако Орельєн Тчуамені може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного француза зацікавлені Челсі, Ліверпуль та Реал.
Також зазначається, що агент футболіста вже кілька місяців веде переговори з європейськими клубами, оскільки сам футболіст має намір змінити команду, щоб мати змогу поборотися за Лігу чемпіонів.
Цього сезону Тчуамені провів 46 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав два асисти.