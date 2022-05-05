Франция

У послугах 22-річного француза зацікавлені три топ-клуби Європи.

Півзахисник Монако Орельєн Тчуамені може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного француза зацікавлені Челсі, Ліверпуль та Реал.

Також зазначається, що агент футболіста вже кілька місяців веде переговори з європейськими клубами, оскільки сам футболіст має намір змінити команду, щоб мати змогу поборотися за Лігу чемпіонів.

Цього сезону Тчуамені провів 46 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав два асисти.