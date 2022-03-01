Испания

Центральний півзахисник Монако може перебратися до табору каталонців.

Барселона працює над посиленням комплектації середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлилися на підписання півзахисника Монако Орельєна Тчуамені.

Зазначимо, що 22-річний футболіст у поточному сезоні відіграв 35 поєдинків на клубному рівні, відзначившись трьома голами та двома асистами.

Нагадаємо, що Монако хоче півзахисник за Орельєна Тчуамені суму близько 80 мільйонів євро.