Франция

Монегаски хотят получить солидную прибыль за француза.

Монако на фоне интереса ведущих клубом Европы к Орельяну Тчуамени повысил запрашиваемую сумму за игрока.

Как сообщает издание Le10sport, монегаски хотят получить за французского полузащитника порядка 80 миллионов евро.

Отметим, что 22-летний футболист в текущем сезоне отыграл 35 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, что Ювентус сделал Тчуамени своей главной трансферной целью для усиления полузащиты.