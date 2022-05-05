Франция

Сербський півзахисник не перебереться до Парижа.

Сергій Мілінкович-Савіч у найближче літнє трансферне вікно має всі шанси змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання Le10Sport, новим клубом сербського півзахисника навряд чи стане Парі Сен-Жермен.

Джерело стверджує, що Лаціо вимагає за Сергія Мілінковіча-Савіча суму близько 70 мільйонів євро, а парижани вважають ціну завищеною.

Цього сезону на рахунку Мілінковіча-Савіча 44 поєдинки в усіх змаганнях, 10 голів та 12 ассистів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готує пропозицію для трансферу Мілінковіча-Савіча