Сербський півзахисник не перебереться до Парижа.
Сергій Мілінкович-Савіч, getty images
05 травня 2022, 18:19
Сергій Мілінкович-Савіч у найближче літнє трансферне вікно має всі шанси змінити клубну прописку.
Як повідомляє видання Le10Sport, новим клубом сербського півзахисника навряд чи стане Парі Сен-Жермен.
Джерело стверджує, що Лаціо вимагає за Сергія Мілінковіча-Савіча суму близько 70 мільйонів євро, а парижани вважають ціну завищеною.
Цього сезону на рахунку Мілінковіча-Савіча 44 поєдинки в усіх змаганнях, 10 голів та 12 ассистів.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готує пропозицію для трансферу Мілінковіча-Савіча