Италия

Крім "червоних дияволів" у футболісті зацікавлені Ювентус та ПСЖ.

Півзахисник Лаціо Сергій Мілінкович-Савіч може продовжити кар'єру у складі Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" готує офіційну пропозицію для італійського клубу.

Також наголошується, що агент 27-річного серба вже перебуває в Італії, де проведе зустріч із керівництвом клубу, щоб обговорити можливий трансфер.

Крім "червоних дияволів", у послугах Сергія зацікавлені Ювентус та ПСЖ.

Нинішнього сезону Мілінкович-Савіч провів 43 матчі, в яких забив 9 голів і віддав 12 асистів.

Нагадаємо, що з наступного сезону новим головним тренером МЮ буде Ерік тен Хаг.