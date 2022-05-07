Хавбек ПСЖ висловився щодо свого майбутнього.
леандро паредес, getty images
07 травня 2022, 00:55
Півзахісник Парі Сен-Жермен Леандро Паредес прокоментував чутки щодо свого майбутнього.
Окрім того, футболіст висловився щодо своїх побажань на майбутнє.
"Я би хотів зіграти за мадридський Реал — це дійсно великий клуб. Тим не менш, я поважає ПСЖ і щасливий тут. Кожен день в пресі пишуть, що я залишаю Париж, але це не так.
Клуб любить мене, тренер любить мене — я щасливий здесь", — наводить слова Паредеса Фабріціо Романо.
Відзначимо, що раніше була інформація про інтерес Ювентуса до аргентинця.