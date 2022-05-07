Франция

Хавбек ПСЖ висловився щодо свого майбутнього.

Півзахісник Парі Сен-Жермен Леандро Паредес прокоментував чутки щодо свого майбутнього.

Окрім того, футболіст висловився щодо своїх побажань на майбутнє.

"Я би хотів зіграти за мадридський Реал — це дійсно великий клуб. Тим не менш, я поважає ПСЖ і щасливий тут. Кожен день в пресі пишуть, що я залишаю Париж, але це не так.

Клуб любить мене, тренер любить мене — я щасливий здесь", — наводить слова Паредеса Фабріціо Романо.

Відзначимо, що раніше була інформація про інтерес Ювентуса до аргентинця.