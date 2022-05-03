Франция

Аргентинський півзахисник може змінити клубну прописку.

Ювентус має намір посилити середню лінію Леандро Паредесом у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Сorriere dello Sport, туринці не можуть домовитись про ціну на аргентинського півзахисника.

Джерело стверджує, що Парі Сен-Жермен хоче отримати за футболіста 20 мільйонів євро, але Ювентус вважає ціну надто високою.

Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентині, крім Мессі.