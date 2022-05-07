Франция

Форвард ПСЖ тренувався окремо від загальної групи футболістів.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі тренувався окремо від основної групи футболістів.

Аргентинець відчуває біль у ребрах, повідомляє офіційни сайт парижан. Окрім того, продовжує відновлюватись і Леандро Паредес.

Поновив тренування із м'ячем півзахісник ПСЖ Юліан Дракслер, відновившись після ушкодження.

Відзначимо, що в неділю, 8 квітня чемпіон Франції зіграє проти Труа. Стартовий свисток запланований на 21:45 за київським часом.