Франция

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Франції.

У рамках 36 туру французької Ліги 1 на нас чекає протистояння між ПСЖ та Труа, яке пройде на стадіоні Стад де Франс.

Стежити за всіма подіями матчу ви зможете на Football.ua. Медіасервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію матчу на території України.

Матч відбудеться сьогодні, 8 травня, о 21:45 за київським часом.

Після 35 турів ПСЖ набрав 79 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Монако на 14 балів. В активі Труа 36 балів та 14 рядок.