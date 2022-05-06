Франция

Парижани мають намір розлучитися з Навасом, ді Марією, Ікарді, Кюрзава та Дагба.

ПСЖ у літнє трансферне вікно хоче провести невеликий розпродаж, до якого мають увійти п'ять футболістів. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, тренерський штаб французького клубу більше не розраховує на воротаря Кейлора Наваса, захисників Коліна Дагба та Левена Кюрзава, а також на вінгера Анхеля ді Марію та нападаючого Мауро Ікарді.

З усіх футболістів лише у ді Марії закінчується контракт цього літа, а решту клуб планує проджати за максимально вигідною ціною.

Також зазначається, що на виручені кошти ПСЖ хоче придбати футболіста у центрі поля, щоб він грав разом із Марко Верратті.

Окрім цього, залишається невідомим факт головного тренера — чи залишиться на своїй посаді Маурісіо Почеттіно.