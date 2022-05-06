Франция

Майбутнє французького форварда залишиться невідомим.

Майбутнє нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, як і раніше, залишається невідомим. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Вчора деякі ЗМІ повідомили про те, що 23-річний француз погодив нову угоду з паризьким клубом.

Проте Романо зазначає, що жодної домовленості з ПСЖ футболіст не має, як і з мадридським Реалом.

Мбаппе досі визначається зі своїм майбутнім та обговорює варіанти зі своєю сім'єю. Його рішення стане відомим незабаром.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2022 року. Цього сезону Мбаппе провів 43 ігри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.