Франция

Наставник "провансальців" висловився щодо захисника команди.

Головний тренер Марселю Хорхе Самаолі прокоментував майбутнє захісника команди Вільяма Саліба, права якого належать лондонському Арсеналу.

Фахівець хотів би зберегти футболіста, але не впевнений в рішучості керівництва.

"Сподіваюсь, наш клуб має можливість зберегти такого футболіста, як Саліба. Він дуже добре знає та відчуває команду.

Не знаю, чи все залежить від Марселю, Вільяма або Арсенала, але я дуже хотів би зберегти його в команді. Наши можливості можуть не співпасти із нашими бажаннями, все складно". — наводить слова Сампаолі Фабріціо Романо.

В поточному сезоні захисник зіграв 50 матчів за Марсель у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше Саліба отримав дебютний виклик у збірну Франції.