Головний тренер Марселю Хорхе Самаолі прокоментував майбутнє захісника команди Вільяма Саліба, права якого належать лондонському Арсеналу.

Фахівець хотів би зберегти футболіста, але не впевнений в рішучості керівництва.

"Сподіваюсь, наш клуб має можливість зберегти такого футболіста, як Саліба. Він дуже добре знає та відчуває команду. 

Не знаю, чи все залежить від Марселю, Вільяма або Арсенала, але я дуже хотів би зберегти його в команді. Наши можливості можуть не співпасти із нашими бажаннями, все складно". — наводить слова Сампаолі Фабріціо Романо.

В поточному сезоні захисник зіграв 50 матчів за Марсель у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше Саліба отримав дебютний виклик у збірну Франції.