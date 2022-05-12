Наставник "провансальців" висловився щодо захисника команди.
хорхе сампаолі, getty images
12 травня 2022, 18:00
Головний тренер Марселю Хорхе Самаолі прокоментував майбутнє захісника команди Вільяма Саліба, права якого належать лондонському Арсеналу.
Фахівець хотів би зберегти футболіста, але не впевнений в рішучості керівництва.
"Сподіваюсь, наш клуб має можливість зберегти такого футболіста, як Саліба. Він дуже добре знає та відчуває команду.
Не знаю, чи все залежить від Марселю, Вільяма або Арсенала, але я дуже хотів би зберегти його в команді. Наши можливості можуть не співпасти із нашими бажаннями, все складно". — наводить слова Сампаолі Фабріціо Романо.
В поточному сезоні захисник зіграв 50 матчів за Марсель у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Раніше Саліба отримав дебютний виклик у збірну Франції.