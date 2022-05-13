Франция

Італійський голкіпер заявив, що хоче продовжити виступати за паризький гранд.

Воротар Парі Сен-Жермер Джанлуїджі Доннарумма висловився про свою конкуренцію з Кейлором Навасом за місце у стартовому складі.

"Я хочу залишитись тут, у Парі Сен-Жермен. Це був нелегкий сезон, я зіграв половину ігор і не зміг показати себе з кращого боку

Знову конкурувати з Кейлором Навасом наступного року? Ні, такого не буде. Клуб зробить вибір", — цитує слова Доннарумми журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в літнє трансферне вікно ПСЖ розлучиться з одним зі своїх голкіперів: Кейлором Навасом або Джанлуїджі Доннаруммою.

У Парижі вважають за краще залишити в команді італійського воротаря, а не уродженця Коста-Ріки.