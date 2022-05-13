Франция

Іспанець незадоволений своїм становищем в клубі.

Півзахісник Монако Сеск Фабрегас залишить свій поточний клуб по завершенню сезону.

"Між мною та "монегасками" все скінчилось. Це був найгірший рік в моєму житті. Наразі мій розум наполягає змінити місце працевлаштування.

Я вкрай виснажений за цей рік — травма за травмою мене переслідували, тому я розумію, що тут мені робити більше нічого", — розповів хавбек для GFFN.

В поточному сезоні Сеск зіграв всього у п'яти матчах за Монако і не виходив на поле з вересня. 35-річний іспанець мав шанс повернутись на поле минулого місяця, але отримав чергове ушкодження.

Раніше повідомлялось, що футболіст може завершити кар'єру наприкінці сезону.