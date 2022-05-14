Стратегія парижан стосовно воротарської позиції не змінилась.
доннарумма та навас, getty images
14 травня 2022, 10:15
Воротар Парі Сен-Жермен Джанлуіджи Доннарумма буде першим номером французів у новому сезоні-2022/23.
Керівництво клубу вирішило не змінювати стратегію та вирішило, що саме молодий італієць повинен грати в основному складі команди, повідомляє Фабріціо Романо.
В той час інший воротар ПСЖ Кейлор Навас може залишити клуб, а боси чемпіонів Франції вже розглядають можливий продаж костариканця.
На рахунку Наваса 23 матчі за ПСЖ цього сезону, в яких він пропустив 21 м'яч та зберіг свої ворота "сухими" 9 разів.
Що стосується італійця, то Доннарумма зіграв 22 матчі, пропустивши 20 м'ячів та ще 8 разів зберіг свої володіння в недоторканності.
Раніше італійський голкіпер заявив, що має намір продовжувати виступи за ПСЖ, але не хоче конкурувати із Навасом.