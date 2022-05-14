Франция

Флагман Ліги 1 не може визначитися зі своїм майбутнім.

Майже весь поточний сезон довкола головного тренера французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно ходять чутки щодо можливої відставки, які особливо загострюються перед початком чергового трансферного вікна.

Додає невпевненості в майбутнього аргентинського керманича в колективі "червони-синіх" ще й той факт, що вони знову не зуміли здобути перемогу в розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, хоча й достроково повернули собі чемпіонське звання.

У якості можливих наступників на чолі ПСЖ представники ЗМІ вже називали одразу кількох кандидатів, до яких останнім часом додався ще й нинішній головний тренер аргентинського Рівер Плейт Марсело Гальярдо.

Ще в якості професійного футболіста півзахисник атакувального штибу провів рік виступів у складі парижан, перейшовши до них саме з багаторазового чемпіону власної країни.

Варто зауважити, що минулого року Гальярдо в черговий раз відсвяткував звитягу зі своїм рідним клубом у національній першості.