Франция

Паризький гранд вважає цю суму неприйнятною.

Центральний півзахисник Монако Орельєн Чуамені у літнє трансферне вікно можна змінити клубну прописку та відправитися на підвищення.

У послугах 22-річного француза також зацікавлений Парі Сен-Жермен, але саме для парижан, які є суперниками Монако в Лізі 1, монегаски готові віддати свого футболіста за 80 мільйонів євро.

Керівництво ПСЖ, як повідомляє Madrid Xtra, вважає цю суму неприйнятною та завищеною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Монако запросив у мадридського Реалу 70 мільйонів євро за Чуамені.