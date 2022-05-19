Франция

Півзахисник французького клубу втрапив у невеличкий скандал.

Парі Сен-Жермен у рамках 37-го туру французької Ліги 1 здобув гостьову перемогу над Монпельє (4:0), яка для колективу Маурісіо Почеттіно вже не мала жодного турнірного значення.

Перший дубль Мессі у чемпіонаті Франції в огляді матчу Монпельє — ПСЖ

Однак, навіть у непримітній на перший погляд грі з’явився скандальний привід.

Ще до початку зустрічі більшість експертів очікували на появу на полі півзахисника Ідрісси Гує, але зрештою він не потрапив навіть до остаточної заявки, як потім сказав на післяматчевій прес-конференції головний тренер "червоно-синіх", "через особисті причини".

Згідно з регламентом, Французька федерація футболу надіслала запит до Гує з метою встановити більш чітку відповідь щодо його відсутності, але реакції з боку гравця на це не відбулося.

Проте вже незабаром партнери Гуйє зі збірної Сенегалу Шейху Куяте (Крістал Пелас) та Ісмаїла Сарр (Вотфорд) опублікували повідомлення в соціальних мережах на його підтримку.

Зокрема, Куяте назвав Ідрісса "справжнім чоловіком", а нападник "шершнів" зауважив, що він "на 100% чоловік".

Після цього "склярам" та Вотфорду на офіційному рівні довелося підтверджувати свою прихильність цінностям різноманіття серед людей.

Причиною для такого вчинку Гуйє та відповідної реакції його партнерів за збірною були футболки, у яких ПСЖ вийшов на гру проти Монпельє. Номера гравців на них були виконані в кольорах веселки на підтримку ЛГБТК+ спільноти.

У свою чергу, гомосексуалізм є незаконним у Сенегалі і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.