Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

ПСЖ у матчі 37 туру французької Ліги 1 у гостях розгромив Монпельє з рахунком 4:0.

Успіх парижан був оформлений у першому таймі — спочатку першим оформленим дублем у чемпіонаті Франції відзначився нападник Ліонель Мессі, а потім по голу забили Анхель Ді Марія та Кіліан Мбаппе.

В останньому турі команда Маурісіо Почеттіно зіграє проти Меца, який веде боротьбу за виживання.

Огляд матчу

Монпельє — ПСЖ 0:4

Голи: Мессі, 6, 20, Ді Марія, 26, Мбаппе, 60.

Джерело: MEGOGO.