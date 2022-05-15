До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.
ФК ПСЖ
15 травня 2022, 10:40
ПСЖ у матчі 37 туру французької Ліги 1 у гостях розгромив Монпельє з рахунком 4:0.
Успіх парижан був оформлений у першому таймі — спочатку першим оформленим дублем у чемпіонаті Франції відзначився нападник Ліонель Мессі, а потім по голу забили Анхель Ді Марія та Кіліан Мбаппе.
В останньому турі команда Маурісіо Почеттіно зіграє проти Меца, який веде боротьбу за виживання.
Огляд матчу
Монпельє — ПСЖ 0:4
Голи: Мессі, 6, 20, Ді Марія, 26, Мбаппе, 60.
Джерело: MEGOGO.