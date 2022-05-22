Франция

Football.ua підбив підсумки останнього туру Ліги 1.

Напередодні добіг кінця розіграш чергового сезону французької Ліги 1, чемпіоном якої цього разу та вдесяте в своїй історії став Парі Сен-Жермен, про що стало достроково відомо ще кількома тижнями раніше.

Перед останнім туром ще залишалися актуальними питання щодо остаточного розташування команд у верхній частині турнірної таблиці, у той час як у зоні вильоту ротація могла відбутися тільки в контексті двох колективів, що гарантовано залишать "елітний" дивізіон.

У підсумку, Сент-Етьєн ще буде змагатися проти друголігового Осера в матчах плей-офф на виліт, тоді як Мец та Бордо з Данилом Ігнатенком у складі вже гарантовано отримають пониження в класі.

Щодо позицій у єврокубковій зоні, то інтрига тут жила фактично до останнього моменту.

Як відомо, підкорювати міжнародні змагання від Франції є змога у шести команд, дві з яких напряму потрапляють до Ліги чемпіонів УЄФА, ще одна відправляється до кваліфікації цього турніру, одна йде напряму до Ліги Європи, а ще одна — у кваліфікацію Ліги конференцій.

Останнє за переліком, але не останнє за значенням, яке ще й дає право на пряме потрапляння до Ліги Європи, місце від цієї країни зайняв Нант, коли переграв Ніццу в фіналі Кубка Франції.

Саме через це "орлятам" и довелося долучати останні зусилля саме на матч заключного туру, бо їх позиції теоретично міг атакувати Страсбург, у той час як і Ренн задалеко відпускати не дуже хотілося.

Цікавою була й заочна битва поміж Монако та Марселем за другу сходинку, але "монегаски" зіграли внічию проти Ланса, тому з 69 очками залишилися лише третіми, через що знову будуть підкорювати кваліфікацію до головного клубного турніру Старого Світу, а Марсель із перевагою в два пункти долучиться до ПСЖ.

У свою чергу, Ренн, хоча й утратив очки в протистоянні проти вже колишнього чемпіона країни, Лілля (2:2), усе одно зміг зберегти пряму путівку до Ліги Європи від зазіхань тієї ж Ніцци, яка теж 66 очками, але менш упевненими додатковими показниками та одним балом штрафу за рішенням місцевої федерації футболу, усе одно буде грати в єврокубках, проте лише в кваліфікації до третього за рангом турніру.

Страсбург, який станом на 29-й тур ще перебував у зоні єврокубків, не впорався з важким календарем наприкінці сезону, тому й залишився ні з чим.

Лілль та Ліон також не братимуть участі в наступному сезоні єврокубків.

До речі, кращим бомбардиром турніру став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе з 28 голами та 17 результативними передачами, позаду якого залишився форвард Монако Віссам Бен Йеддер із 25 голами та п’ятьма пасами.