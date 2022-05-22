Франция

Французький колектив обирає серед інших керманичів.

Відповідно до останньої інформації, головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно залишить клуб, із яким нещодавно закріпив перемогу в чемпіонаті Франції, уже найближчим часом.

Саме тому наразі одним із нагальних питань для керівництва "червоно-синіх" буде пошук нового спеціаліста на майбутню вакантну посаду.

Оскільки парижани запланували не тільки одну кадрову зміну, а ще й звільнення спортивного директора Леонардо, замість якого пропонується колишній менеджер Монако та Лілля Луїс Кампос, то квапитися з новими призначеннями клуб точно не буде.

Як повідомляє французький Telefoot, одним із запитів майбутнього функціонера ПСЖ була відмова від бажання запросити колишнього тренера мадридського Реалу Зінедіна Зідана на зміну Почеттіно.

Нагадаємо, що 49-річний француз досі не знайшов собі нового місця роботи після відходу з посади головного тренера "бланкос" наприкінці минулого сезону.