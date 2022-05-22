Франция

Керманич Спеції висловився про можливе призначення до паризького гранду.

Раніше з'являлися чутки про те, що після завершення поточного сезону Парі Сен-Жермен очолить новий головний тренер замість Маурісіо Почеттіно.

Одним із претендентів на цю посаду називався нинішній керманич італійської Спеції Тьяго Мотта, який прокоментував чутки про своє можливе призначення до ПСЖ.

"Чутки про ПСЖ ходять не вперше і не востаннє. Зараз я проведу деякий час зі своєю сім'єю, а потім зустрінусь із правлінням Спеції, щоб обговорити своє майбутнє", — цитує слова Мотти журналіст Фабриціо Романо.

За ПСЖ Мотта виступав у період з 2012 по 2018 рік, будучи футболістом. Також у паризькому гранді він розпочинав свою тренерську кар'єру, очолюючи юніорську команду.