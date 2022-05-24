Парижани продовжують пошук гравця у центр поля.
Френкі Де Йонг, getty images
24 травня 2022, 19:29
Парі Сен-Жермен розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, французький клуб націлився на півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.
Джерело стверджує, що парижанам доведеться витримати боротьбу за гравця з Манчестер Юнайтед, який очолив екс-тренер півзахисника Ерік Тен Хаг.
У поточному сезоні Де Йонг провів 45 матчів за Барселону: на його рахунку чотири голи та п'ять асистів.
Нагадаємо, що Барселона готова розглянути пропозиції по Френкі де Йонгу, Десту та Депаю.