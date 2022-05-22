Испания

Відразу троє футболістів можуть залишити стан "блаугранас" влітку.

Через нестабільну економічну ситуацію Барселона готова розлучитися з низкою футболістів у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" готове вислухати пропозиції як мінімум з трьома гравцями.

Мова йде про центрального півзахисника Френкі де Йонга, захисника Сержиньо Деста та нападника Мемфіса Депая.

Стверджується, що на продажі цих трьох футболістів Барселона може заробити близько 140 мільйонів євро.