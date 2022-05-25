Франция

Певне, французький фахівець не очолить паризький гранд.

Відповідно до останньої інформації, головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно залишить клуб, із яким нещодавно закріпив перемогу в чемпіонаті Франції, уже найближчим часом.

Одним із головних претендентів на посаду нового керманіча паризького гранду називався колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан, однак, мабуть, ПСЖ доведеться звернути увагу на інші кандидатури.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, французький фахівець отримав привабливу пропозицію від Парі Сен-Жермен, але, скоріше за все, він не готовий її прийняти.

Нагадаємо, що раніше ПСЖ також розглядав кандидатуру свого колишнього гравця Тьяго Мотти, котрий нині очолює італійську Спецію.