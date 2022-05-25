Франция

Президент Барселони розкритикував керівництво паризського клубу.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта прокоментував довгострокові контракті футболістів із Парі Сен-Жермен на тлі нової угоди Кіліана Мбаппе з клубом.

"Неймар мені подобається як футболіст, але в нього ще довгостроковий контракт із ПСЖ. Футболісти, що підписали такі угоди з цим клубом фактично погодились на рабство за гроші.

Якщо хтось і повернеться в Барселону, то лише безкоштовно. Ми не можемо дозволити собі такі трансфери. Навіть в тому випадку, якщо б ми мали кошти, то не стали би купляти футболістів за такі суми. Це нераціонально", — наводить слова функціонера Lesportiu.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий розглянути пропозиції щодо трансферу Неймара, але сам футболіст не палає бажанням залишати стан чемпіонів Франції.