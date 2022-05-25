Франция

Французький клуб розгляне пропозиції щодо вінгера.

Парі Сен-Жермен після підписання нового контракту з Кіліаном Мбаппе готовий розглянути варіант продажу Неймара.

Як повідомляє журналіст Адріан Греньє, парижани відпустять бразильського вінгера, якщо отримають гідну пропозицію.

Стверджується, що сам Неймар не бажає залишати французький клуб. Футболіст вірить, що може набрати форму та бути корисним команді.

Нагадаємо, що у цьому сезоні Неймар вперше зіграв понад 20 матчів у Лізі 1 за чемпіонат.