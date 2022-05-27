Футболіст Фіорентини поділився думками щодо форварда французького гранда.
альваро одріосола, getty images
27 травня 2022, 13:22
Захисник Фіорентини та збірної Іспанії Альваро Одріосола прокоментував рішення Кіліана Мбаппе продовжити контракт із Парі Сен-Жермен.
Футболіст вважає, що форвард збірної Франції зробив помилку, відмовивши мадридському Реалу.
"Якщо би я був на місці Мбаппе, то накивав би п'ятами із Парижу навіть не роздумуючи. Є речі, які не можна купити ні за які гроші. Мрія про Мадрид — одна з таких. Не можна купити таку саму історію, як у Реала.
У суботу я вдягну свою футболку Реала та не відійду від телевізора ані на секунду. Це будуть вкрай важкі години, але ми сподіваємось на перемогу "вершкових".
Під час гри у Флоренції я відчув футбольний ренессанс. Зараз я готовий до гри за Реал", — розповів Одріосола Джанлуці Ді Марціо.
Відзначимо, що контракт футболіста належить саме чемпіонам Іспанії, в той час як у Фіорентині Одріосола виступає на правах оренди.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.