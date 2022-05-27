Франция

Футболіст Фіорентини поділився думками щодо форварда французького гранда.

Захисник Фіорентини та збірної Іспанії Альваро Одріосола прокоментував рішення Кіліана Мбаппе продовжити контракт із Парі Сен-Жермен.

Футболіст вважає, що форвард збірної Франції зробив помилку, відмовивши мадридському Реалу.

"Якщо би я був на місці Мбаппе, то накивав би п'ятами із Парижу навіть не роздумуючи. Є речі, які не можна купити ні за які гроші. Мрія про Мадрид — одна з таких. Не можна купити таку саму історію, як у Реала.

У суботу я вдягну свою футболку Реала та не відійду від телевізора ані на секунду. Це будуть вкрай важкі години, але ми сподіваємось на перемогу "вершкових".

Під час гри у Флоренції я відчув футбольний ренессанс. Зараз я готовий до гри за Реал", — розповів Одріосола Джанлуці Ді Марціо.

Відзначимо, що контракт футболіста належить саме чемпіонам Іспанії, в той час як у Фіорентині Одріосола виступає на правах оренди.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.