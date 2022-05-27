Франция

Колишній футболіст підтримав форварда чемпіонів Франції.

Колишній нападник Манчестер Сіті, Атлетіко та Барселони Серхіо Агуеро прокоментував виступи Ліонеля Мессі за Парі Сен-Жермен в сезоні-2021/22.

Екс-футболіст вважає, що його співвітчизник провів доволі якісний сезон, тоді як наступний буде ще краще.

"Це був його перший рік в новій команді, але не зважаючи на необхідність адаптації, Мессі провів дуже якісний сезон. Якщо винести за дужки Лігу чемпіонів, то в чемпіонаті Франції ПСЖ здобув спокійну перемогу.

В команді багато топ-гравців, а Ліонель — це переможець. Його другий сезон у Парижі буде набагато краще", — цітує Агуеро Goal.

Цього сезону Мессі зіграв у 34 матчах за ПСЖ, в яких забив 11 м'ячів та віддав 14 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що на честь Агуеро Манчестер Сіті встановив пам'ятну статую.