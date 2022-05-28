Франция

Марокканський захисник розповів подробиці.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі поділився інформацією, що він першим дізнався, що Кіліан Мбаппе вирішив залишитись у нинішній команді.

"Одноклубники дізналися про це офіційно, а я знав за кілька днів, бо ми дружимо. Це було складне рішення.

Я отримував повідомлення, де питали, що вирішив мій друг. Коли він вирішив залишитись, мені почали писати образи.

Мені треба було зробити селфі, як Піке. Кіліан залишається", — наводить слова Хакімі Sport.es.

Нагадаємо, що Мбаппе продовжив контракт на три роки із ПСЖ, відмовившись від пропозиції від мадридського Реалу.