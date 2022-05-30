Франция

Потенційний трансфер до каталонського клубу зірвався.

Оскільки чинний контракт півзахисника французького Парі Сен-Жермен Хаві Сімонса завершується вже наприкінці цього футбольного року, за 19-річним виконавцем потрохи почали вишиковуватися в чергу бажаючи підписати нову угоду.

Ще під час зимового трансферного вікна нідерландський виконавець був упевнений щодо свого майбутнього відходу зі складу "червоно-синіх", однак вже під завісу сезону клуб виступив із несподіваною пропозицією продовжити взаємини на більш вигідних для гравця умовах.

Зрештою, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, потенційне повернення Сімонса до каталонської Барселони, яка свого часу забезпечила його виховання до статусу професійного футболіста, відкладається на невизначений строк.

У цьому сезоні Хаві відіграв у дев’яти матчах ПСЖ, забивши чотири голи та віддавши сім гольових передач.