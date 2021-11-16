Футболист летом может получить статус свободного агента.
Хави Симонс, Getty Images
16 ноября 2021, 14:50
Полузащитник ПСЖ Хави Симонс не против покинуть клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Контракт 18-летнего футболиста с парижанами завершается летом 2022 года и он рассматривает предложения других клубов.
ПСЖ не желает отпускать талантливого футболиста. Сообщается, что некоторые испанские клубы следят за ситуацией.
Симонс перешел в ПСЖ из каталонской Барселоны летом 2019 года. С тех пор он сыграл за клуб два матча во всех турнирах.
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