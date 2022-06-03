Вихованець Арсеналу може повернутись до Англії.
стефі мавідіді, getty images
03 червня 2022, 10:14
Атакувальний півзахісник Монпельє Стефі Мавідіді може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.
У послугах виконавця зацікавлені Брайтон, Саутгептон, Евертон та Вест Гем, повідомляє Фабріціо Романо. Окрім того, англієць також потрапив на радари Марселю.
Минулого сезону 24-річний Мавідіді зіграв 30 матчів за Монпельє в Лізі 1, забивши при цьому вісім м'ячів та віддавши три результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 10 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Вест Гем готовий викупити Ареоля у ПСЖ.