Франция

Вихованець Арсеналу може повернутись до Англії.

Атакувальний півзахісник Монпельє Стефі Мавідіді може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

У послугах виконавця зацікавлені Брайтон, Саутгептон, Евертон та Вест Гем, повідомляє Фабріціо Романо. Окрім того, англієць також потрапив на радари Марселю.

Минулого сезону 24-річний Мавідіді зіграв 30 матчів за Монпельє в Лізі 1, забивши при цьому вісім м'ячів та віддавши три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 10 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Вест Гем готовий викупити Ареоля у ПСЖ.