Франция

36-річний футболіст продовжуватиме виступати за французьку комадну.

ПСЖ вирішил не продавати Серхіо Рамоса, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, іспанець відіграє важливу роль у роздягальні команди. Він добре впливає на футболістів, а також до нього дослухаються молоді гравці.

Таким чином, наступний сезон Рамос проведе ПСЖ, незважаючи на те, що він не грав більшу частину сезону через проблеми зі здоров'ям.

Контракт Рамоса із ПСЖ розрахований до 30 червня 2023 року.

У сезоні-2021/22 Рамос провів 12 ігор у Лізі 1: на його рахунку два голи.