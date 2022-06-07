Франция

Паризький гранд хоче бачити хавбека в своїй команді.

Півзахісник Монако Орел'єн Тчуамені став однією із головних трансферних цілей європейських топ-клубів цього літа.

Довгий час футоліста пов'язували із трансфером у мадридський Реал, але тепер цей перехід знаходиться під питанням.

Справа в тому, що у боротьбу за талановитого футболіста вступив ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо із посиланням на Джанлуку Ді Марціо. Чемпіони Франції готові "перебити" пропозицію "вершкових" та перехопити Тчуамені.

Минулого сезону Тчуамені провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав трьох асистів.

Раніше повідомлялось, що чемпіони Іспанії запропонували 70 млн євро за хавбека.