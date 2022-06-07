Паризький гранд хоче бачити хавбека в своїй команді.
орел'єн тчуамені в боротьбі із гаві, getty images
07 червня 2022, 16:08
Півзахісник Монако Орел'єн Тчуамені став однією із головних трансферних цілей європейських топ-клубів цього літа.
Довгий час футоліста пов'язували із трансфером у мадридський Реал, але тепер цей перехід знаходиться під питанням.
Справа в тому, що у боротьбу за талановитого футболіста вступив ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо із посиланням на Джанлуку Ді Марціо. Чемпіони Франції готові "перебити" пропозицію "вершкових" та перехопити Тчуамені.
Минулого сезону Тчуамені провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав трьох асистів.
Раніше повідомлялось, що чемпіони Іспанії запропонували 70 млн євро за хавбека.