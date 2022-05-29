Испания

Французький клуб наполягає на ціннику в 80 мільйонів євро.

Півзахисник Монако Орельєн Тчуамені може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, послугами 22-річного француза зацікавлений мадридський Реал, який готовий викласти за футболіста 70 мільйонів євро.

Проте зазначається, що "монегаски" мають намір виручити за гравця 80 млн євро.

Минулого сезону Тчуамені провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав трьох асистів.