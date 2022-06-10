Чемпіони Франції знайшли заміну для Леонардо.
луіс кампос, фото лілль
10 червня 2022, 13:49
Парі Сен-Жермен оголосив про призначення нового спортивного директора замість звільненного Леонардо.
Ним став 57-річний колишній директор Ліллю Луіс Кампос. Однак, французи не стали розкривати деталі угоди.
"Я розділяю бачення клубу стосовно розвитку та готовий вже зараз увірватись в роботу. Впевнений, що разом ми зможемо вивести ПСЖ на якісно новий рівень", — прокоментував своє призначення функціонер.
Раніше став відомий потенційний спадкоємець Маурісіо Почеттіно на чолі ПСЖ.