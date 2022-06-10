Франция

Чемпіони Франції знайшли заміну для Леонардо.

Парі Сен-Жермен оголосив про призначення нового спортивного директора замість звільненного Леонардо.

Ним став 57-річний колишній директор Ліллю Луіс Кампос. Однак, французи не стали розкривати деталі угоди.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

"Я розділяю бачення клубу стосовно розвитку та готовий вже зараз увірватись в роботу. Впевнений, що разом ми зможемо вивести ПСЖ на якісно новий рівень", — прокоментував своє призначення функціонер.

Раніше став відомий потенційний спадкоємець Маурісіо Почеттіно на чолі ПСЖ.