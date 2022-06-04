Франция

Французький гранд продовжує шукати нового тренера.

Після того, як Жозе Моуріньо відмовив Парі Сен-Жермен, зусередившись на Ромі, чемпіоні Франції продовжують пошук нового головного тренера команди.

Одним із таких варіантів є наставник Ніцци Крістоф Галтье, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Під керівництвом 55-річного фахівця "гімнасти" зайняли п'яте місце у Лізі 1 за підсумками сезону-2021/22. Також в своїй кар'єрі Галтье тренував Лілль та Сент-Етьен.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ запропонували контракт Полю Погба.