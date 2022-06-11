Франция

Переговори між французьким клубом та португальським спеціальними йдуть на просунутій стадії.

Лілль веде переговори з Паулу Фонсекою, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, переговори йдуть на просунутій стадії і, найімовірніше, 49-річний фахівець очолить французький клуб.

Зазначимо, що Фонсека перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив Рому наприкінці минулого сезону.

Нагадаємо, що з 2016 до 2019 року Фонсека тренував донецький Шахтар.