Переговори між французьким клубом та португальським спеціальними йдуть на просунутій стадії.
ПАУЛУ ФОНСЕКА, GETTY IMAGES
11 червня 2022, 16:29
Лілль веде переговори з Паулу Фонсекою, повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, переговори йдуть на просунутій стадії і, найімовірніше, 49-річний фахівець очолить французький клуб.
Зазначимо, що Фонсека перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив Рому наприкінці минулого сезону.
Нагадаємо, що з 2016 до 2019 року Фонсека тренував донецький Шахтар.