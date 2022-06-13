Франция

Француз раніше виступав у складі Ньюкасла, Марселя та Сент-Етьєна.

Початок чергового витку агресії проти України спричинив не тільки тимчасове призупинення будь-яких спортивних змагань на теренах нашої країни, а й став приводом для чергового відтоку закордонних виконавців із клубів держави-окупанта.

Одним із таких став французький півзахисник Ремі Кабелла, який на початку квітня повернувся туди, де й розпочинався його футбольний шлях — до Монпельє, після чого розповів про свої враження від цього раптового переїзду.

Говорити про належні фізичні кондиції в 32-річного гравця було недоречним, а він ще й отримав певні пошкодження під час роботи з командою, тож відіграв усього в п’яти іграх.

Угода, яку раніше підписали Кабелла та Монпельє, була короткостроковою, тож наразі французький колектив хоче переглянути її вбік подовження, однак сам гравець ще вагається.

До агентів Кабелли, за повідомленням французької преси, звернулися клуби-представники італійської Серії A, а також грецький Олімпіакос.