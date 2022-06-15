Франция

Французький колектив не згоден із висновками спеціальних комісій.

Французький Бордо за підсумками чергового сезону Ліги 1 посів останнє місце в турнірній таблиці, тож наступний футбольний рік мав розпочати вже в другому за силою дивізіоні країни.

Однак, напередодні стало відомо про те, що жирондинці через суттєві фінансові проблеми будуть понижені в класі ще на один рівень.

Резонансе для всього французького футболу рішення не залишило байдужим нікого, а власне клуб, у якому в другій половині сезону мав можливість грати український півзахисник Данило Ігнатенко, уже виступив із офіційною заявою з цього приводу.

"Із великою тривогою Бордо вимушений брати до відома рішення Національної дирекції управлінського контролю (DNCG) про адміністративне пониження клубу до рівня учасника третього дивізіону.

Певна річ, що клуб негайно спробує оскаржити це рішення.

Цей дуже жорстокий висновок комісії — після майже двогодинного слухання, яке відбувалося в гарячій атмосфері — позбавляє клуб можливості продовжувати реалізовувати стратегію очищення свого фінансового становища та писати нову сторінку в своїй історії.

Прослуханий DNCG 14 червня 2022 року звіт клубу мав намір на меті запевнити, що ми маємо гарантію повторного залучення інвестиції від мажоритарного акціонера у розмірі 10 мільйонів євро, а також у наявності угоди з власниками поточного боргу клубу, і додаткові пропозиції щодо продажу кількох гравців, кумулятивна сума яких перевищує умови, поставлені Комісією.

Оскільки трансферне вікно тільки розпочалося, продажі гравців ще не відбулися. Незважаючи на конкретні пропозиції керівництва клубу щодо гарантування стабільності, DNCG визнала угоду з кредиторами недостатньою, за умов відсутності попередніх надходжень із продажу гравців, а також відсутність відмови від частини боргу збоку кредиторів.

Утім, клуб і надалі залишається впевненим у своїй здатності продемонструвати міцність свого проекту на сезон-2022/2023. Ще трохи часу дозволить йому остаточно розробити нові рішення, щоб отримати можливість брати участь у Лізі 2", — ідеться в заяві Бордо.

Нагадаємо, що раніше жирондинці були впевнені в збережені Ігнатенка в своєму складі на наступний сезон.